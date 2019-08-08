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Источник рассказал о состоянии водителя разбившегося под Новороссийском автобуса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском был трезв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Водитель прошел предрейсовый осмотр в санатории "Эллада" и чувствовал себя нормально.

Туристический автобус сорвался с обрыва при столкновении с легковым автомобилем на трассе под Новороссйиском в среду вечером. По предварительным данным, в аварии погибли два человека. Региональный Минздрав сообщил, что 30 пострадавших госпитализированы. Среди пострадавших пятеро детей.

Автобус принадлежит санаторию "Эллада", который находится в ведении Федеральной налоговой службы. По информации источника, в салоне могли находиться сотрудники ФНС.

Краснодарский край Верхнебаканский

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