Поиск

МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и съехал в обрыв на дороге "Новороссийск - Керчь".

По информации источника "Интерфакса", водитель перед рейсом прошел осмотр в анапском санатории "Эллада" и был в норме.

Авария произошла в среду около 22:00 на шестнадцатом километре трассы А-146 в районе поселка Верхнебаканский. В автобусе находились около 40 пассажиров. Власти Краснодарского края подтвердили гибель четырех из них, в том числе двоих детей.

Краснодарский край Верхнебаканский

Новости по теме

Новости

Власти Кубани подтвердили гибель четырех человек в ДТП с автобусом

МЧС уточнило количество погибших в автобусе под Новороссийском

Пять детей ранены при крушении автобуса под Новороссийском

Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском

Что произошло за день: среда, 7 августа

В "деле 27 июля" появилось 11 обвиняемых и 800 допрошенных

В "деле 27 июля" появилось 11 обвиняемых и 800 допрошенных

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

На восточном участке синей ветки московского метро прервано движение

Хищения в Минкультуры

Экс-замминистра культуры Пирумов освобожден по УДО по "делу реставраторов"

Экс-замминистра культуры Пирумов освобожден по УДО по "делу реставраторов"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');