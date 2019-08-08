МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и съехал в обрыв на дороге "Новороссийск - Керчь".

По информации источника "Интерфакса", водитель перед рейсом прошел осмотр в анапском санатории "Эллада" и был в норме.

Авария произошла в среду около 22:00 на шестнадцатом километре трассы А-146 в районе поселка Верхнебаканский. В автобусе находились около 40 пассажиров. Власти Краснодарского края подтвердили гибель четырех из них, в том числе двоих детей.