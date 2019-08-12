Поиск

Глава "Росатома" пообещал продолжить работу над новыми вооружениями

Это будет лучшей памятью специалистам, погибшим под Архангельском, считает он

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев после похорон в Сарове сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших при взрыве в Архангельской области. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

По словам Лихачева, погибшие до последнего оставались преданными своему долгу "и ушли, как настоящие герои". "Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", - сказал он.

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёнокской произошел 8 августа. Минобороны объявило о гибели двух человек при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации.

По версии "Росатома", взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В госкорпорации отметили, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Росатом Саров Архангельская область Нёнокса Минобороны Алексей Лихачев

Новости по теме

Новости
Хищения в Минкультуры

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском представлены к госнаградам

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Пять подростков, задержанных после акции 10 августа, провели выходные в спецприемнике

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Пятерых человек засыпало из-за обрушения грунта при работах в аэропорту Новосибирска

Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');