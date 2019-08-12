Глава "Росатома" пообещал продолжить работу над новыми вооружениями

Это будет лучшей памятью специалистам, погибшим под Архангельском, считает он

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев после похорон в Сарове сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших при взрыве в Архангельской области. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

По словам Лихачева, погибшие до последнего оставались преданными своему долгу "и ушли, как настоящие герои". "Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", - сказал он.

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёнокской произошел 8 августа. Минобороны объявило о гибели двух человек при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации.

По версии "Росатома", взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В госкорпорации отметили, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.