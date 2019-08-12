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Около полумесячной нормы осадков выпало в районах Приморья из-за тайфуна "Лекима"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди, вызванные атмосферным фронтом и косвенным влиянием тайфуна "Лекима", в воскресенье прошли в ряде районов Приморья.

"В крае прошли дожди , в западных и центральных районах - сильные, выпало до 50 мм осадков. Очень сильный дождь минувшей ночью прошел в Лесозаводске, здесь выпало 67 мм осадков, это около половины месячной нормы", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

В понедельник сильные дожди в Приморье сохранятся.

"Местами в западных, центральных и на севере восточных районов края сохранятся сильные дожди (15-45 мм осадков за 12 часов и менее), местами пройдут очень сильные дожди", - сказал Чулков.

На остальной территории края прогнозируются умеренные дожди, в ближайшие сутки интенсивность осадков будет уменьшаться. Днем во вторник сильные дожди возможны только на юго-западе края.

Как сообщалось, Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемых 11-12 августа сильных ливней в западных, центральных и восточных районах Приморья, ухудшение погоды вызвано смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима".

Из-за ливней возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения. Наиболее паводкоопасные районы - Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский.

Леким Приморский край

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