Мать искалеченной ингушской девочки потребовала вернуть ей ребенка

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Родная мать ингушской девочки, которую госпитализировали со следами пыток и которой ампутировали изувеченную руку, потребовала вернуть ей дочь, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева.

По ее словам, мать ребенка пришла к ней в офис вместе с женщиной, которая назвалась адвокатом. Они угрожали Чахчкиевой пожаловаться на нее в надзорные органы, в том числе и в прокуратуру.

Чахкиеву интересует, где была эта женщина, когда ее дочь поместили в семью тетки, которая ее била, и последние два месяца, когда судьбой девочки занимаются врачи и чиновники.

В интервью "Комсомольской правде" омбудсмен сказала, что мать девочки зовут Лидия Ажигова.

Ранее сообщалось, что девочку отдали сестре отца Макке Ганиевой после развода родителей. 4 июля ребенка с переломами, ожогами, шрамами и некрозом тканей рук привезли в детскую клиническую больницу в Ингушетии. Затем ее перевели в Москву в клинику Леонида Рошаля. 7 августа ей ампутировали правую кисть и предплечье.

Ганиева арестована. Ее родные дети находятся в детском реабилитационном центре на обследовании.

Вице-премьер Ингушетии Марет Гадзиева говорила, что девочку после полного выздоровления и завершения следствия передадут в приемную семью в республике.