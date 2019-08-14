Поиск

Мать искалеченной ингушской девочки потребовала вернуть ей ребенка

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Родная мать ингушской девочки, которую госпитализировали со следами пыток и которой ампутировали изувеченную руку, потребовала вернуть ей дочь, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева.

По ее словам, мать ребенка пришла к ней в офис вместе с женщиной, которая назвалась адвокатом. Они угрожали Чахчкиевой пожаловаться на нее в надзорные органы, в том числе и в прокуратуру.

Чахкиеву интересует, где была эта женщина, когда ее дочь поместили в семью тетки, которая ее била, и последние два месяца, когда судьбой девочки занимаются врачи и чиновники.

В интервью "Комсомольской правде" омбудсмен сказала, что мать девочки зовут Лидия Ажигова.

Ранее сообщалось, что девочку отдали сестре отца Макке Ганиевой после развода родителей. 4 июля ребенка с переломами, ожогами, шрамами и некрозом тканей рук привезли в детскую клиническую больницу в Ингушетии. Затем ее перевели в Москву в клинику Леонида Рошаля. 7 августа ей ампутировали правую кисть и предплечье.

Ганиева арестована. Ее родные дети находятся в детском реабилитационном центре на обследовании.

Вице-премьер Ингушетии Марет Гадзиева говорила, что девочку после полного выздоровления и завершения следствия передадут в приемную семью в республике.

Ингушетия Москва Макка Ганиева

Новости по теме

Новости

Казус с топом "Яндекса" заставил ряд депутатов поддержать законопроект Горелкина

Больше 250 преподавателей ВШЭ попросили Мосгорсуд освободить Егора Жукова

Что произошло за день: среда, 14 августа

СМИ сообщили о масштабных обысках в Москве по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД

В Кузбассе туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео

Сотрудникам НКО "Правовая инициатива" сообщили, что их обыскали по делу об ОПГ

Акция "Победы" вызвала снижение цен на авиабилеты в России

"КАМАЗ" объяснил полугодовой спад продаж грузовиков нехваткой денег у потребителей

"КАМАЗ" объяснил полугодовой спад продаж грузовиков нехваткой денег у потребителей

Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста

Посол США назвал своим долгом оповещение сограждан о протестах в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');