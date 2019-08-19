Мать покалеченной ингушской девочки заявила, что тетка избила ее в отместку брату

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Родная мать ингушской девочки, которая лишилась часть руки после травм от пыток, связывает нанесение ей увечий родной теткой с местью.

По словам матери ребенка Лидии Ажиговой, ее муж во время ссоры из-за неподобающего вида на похоронах избил свою сестру Макку Ганиеву. "Можно предположить, чтобы отомстить брату за это, она жестоко избила его дочь", - заявила "Интерфаксу" мать ребенка.

По ее словам, это произошло в присутствии девочки. Ажигова подтвердила, что хочет вернуть девочку в свою семью и воспитывать ее.

Семилетнюю девочку 4 июля привезли в детскую клиническую больницу Ингушетии. У нее были переломы, ожоги, синяки и гангрена рук. Затем ее перевели на лечение в Москву. 7 августа из-за некроза тканей ей ампутировали часть правой руки.

Подозрения в причинении вреда здоровью девочки пали на сестру ее отца Макку Ганиеву. Ребенка оказалась в этой семье после развода родителей без оформления документов об опеке. Ганиеву арестовали.

Мать девочки сообщила уполномоченному по правам ребенка Зареме Чахкиевой, являющейся ее временным опекуном, что хочет забрать дочь.