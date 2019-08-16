Чайку попросили проверить приказ Минобрнауки о контактах ученых с иностранцами

Петербургский омбудсмен нашел в этом документе нарушение Конституции

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU -Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить на соответствие законодательству приказ Министерства высшего образования и науки, который ограничивает возможности ученых встречаться иностранными коллегами. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Шишлов усматривает в приказе нарушение Конституции и просит принять меры прокурорского реагирования.

Он напомнил, что статья 55 Конституции гласит, что законы могут ограничивать права граждан в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны и безопсности государства. Эти ограничения прописаны в законе о гостайне. "Приказ Минобрнауки вводит не соответствующие этому закону ограничения независимо от сферы деятельности и тематики научных исследований российских ученых", - указал омбудсмен.

Также этот приказ не был зарегистрирован в Минюсте и опубликован в свободном доступе, что также является нарушением, добавил Шишлов.

Еще он усмотрел в приказе противоречие закону о науке, по которому государство должно содействовать расширению научно-технического сотрудничества научных работников и научных организаций.

Омбудсмен проанализировал приказ по просьбе завлабораторией Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова. Ранее Фрадков опубликовал скан отдельных страниц приказа в издании "Троицкий вариант" вместе со своими комментариями. Приказ был подписан в феврале, летом его начали рассылать в организации, подведомственные Минобрнауки.

Из приказа следует, что руководители научных организаций обязаны уведомлять министерство о приглашении иностранцев за пять дней до визита и указывать в уведомлении всех российских участников встречи. Участвовать в таких встречах могут только заранее утвержденные сотрудники, их должно быть не меньше двух. После каждой встречи руководитель должен направить в министерство отчет о прошедшем мероприятии, заверенный круглой печатью, паспортные данные всех участников и сканы паспортов иностранцев. У иностранцев на встречах не должно быть копирующей или записывающей техники, в том числе телефонов, биноклей и часов, следует из приказа.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что перечисленные в приказе условия носят только рекомендательный характер и что эти списки и отчеты нужны для учета роста международных контактов.

Приказ базировался на вводных, которые Минобрнауки получило от спецслужб, рассказал "Коммерсанту" источник в аппарате правительства. По его словам, ужесточен контроль за контактами ученых, имеющих формы допуска и обладающих знаниями по закрытым тематикам".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что о таком приказе не слышал, но то, что ему представили журналисты, больше похоже на "инструкции для разведчика".