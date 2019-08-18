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Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми

Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Фото: Карина Бурьян /ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала водителя, чей автобус въехал в бетонное ограждение в Перми, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону в воскресенье.

Как отмечают в ведомства, проверка показала, что водитель в момент аварии был трезв.

Как сообщалось, пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение здания в Перми вечером в субботу. В момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров. В больницу попали 32 человека, в том числе девять детей. Один пассажир скончался на месте ДТП.

По предварительной информации, аварию могла спровоцировать техническая неисправность автобуса, из-за которой водитель не справился с управлением. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что к трагедии могли привести проблемы с рулевой тягой.

Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.

Возбуждено два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст.264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Пермь МВД России

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