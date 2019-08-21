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Ущерб сотням бизнесменов от наводнений в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Во время масштабного наводнения в Иркутской области пострадал 401 объект бизнеса в двух городах и четырех районах, сообщил заместитель министра экономического развития региона Владимир Гордеев в среду на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса".

"От наводнения пострадало 401 предприятие и предприниматель, ущерб оценивается в 1,6 млрд рублей. В том числе 260 предприятий и предпринимателей пострадали в городе Тулун и Тулунском районе, где ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей", - сообщил Гордеев.

Всего в Тулуне зарегистрировано около 1,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и ООО, то есть фактически пострадал каждый шестой объект бизнеса.

Кроме того, по словам Гордеева, 122 предприятия и предпринимателя пострадали в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, ущерб оценивается в 161 млн рублей. Пять предприятий, в том числе железнодорожный тупик пострадали в Чунском районе, ущерб составил 19 млн рублей, 14 предпринимателей - в Тайшетском районе с ущербом 4,5 млн рублей. Гордеев отметил, что примерно половина пострадавших - предприятия торговли.

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В числе поврежденных объектов - две АЗС в Тулуне, которые восстановлению не подлежат, так как находятся в зоне возможного затопления, где принято решено запретить строительство.

Замминистра также сообщил, что из областного бюджета на помощь предпринимателям после наводнения направлено 250 млн рублей - это гранты до 1 млн рублей на приобретение основных средств производства и субсидии на восстановление работы.

Льготы для бизнеса

Кроме того, Фонд микрокредитования Иркутской области предоставляет пострадавшим бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых, дает отсрочки и рассрочки по взятым ранее займам. Федеральный фонд развития моногородов предоставляет льготные кредиты под 0% годовых в размере от 5 млн до 50 млн рублей - на обеспечение оборотных средств, и от 50 млн до 250 млн рублей - на приобретение основных средств ведения бизнеса.

Также удалось договориться с пятью банками, в том числе со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком, о предоставлении пострадавшему бизнесу отсрочек и рассрочек по взятым ранее кредитам, а с ФСН - об отсрочке по подаче налоговой отчетности и оплате налогов.

С начала лета Иркутская область пострадала от двух волн наводнения - в конце июня и в конце июля. В ходе первой подтопленными оказались 109 населенных пунктов почти с 11 тысячами жилых домов. Больше остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В ходе второй волны подтопило 58 населенных пунктов, пострадали почти две тысячи домов, некоторые из них - повторно.

Иркутская область

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