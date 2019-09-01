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Путин отправится в Иркутскую область и посетит школу в Тулуне

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибудет в понедельник в Иркутскую область, сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин сделает остановку в Иркутской области по дороге в Монголию, куда он направляется с официальным визитом.

Президент России приедет в Иркутскую область уже в третий раз за два месяца.

Паводки в Иркутской области

Летом этого года Иркутская область столкнулась с двумя волнами паводков.

Первая, оказавшаяся более разрушительной, началась в конце июня: погибли 25 человек и еще шесть с тех пор числятся пропавшими без вести. Тогда оказались подтоплены 109 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов, из которых порядка 3,5 тысячи восстановлению уже не подлежат. Больше остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Вторая волна паводков началась 27 июля и затронула 58 населенных пунктов, пострадали почти две тысячи домов, некоторые из них - повторно.

Военные завершили ликвидацию последствий паводков в Тулунском районе Иркутской области к 10 августа.

Потери иркутских аграриев от наводнения оценили в 420 млн рублей.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун Владимир Путин

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