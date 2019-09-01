Путин отправится в Иркутскую область и посетит школу в Тулуне

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибудет в понедельник в Иркутскую область, сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин сделает остановку в Иркутской области по дороге в Монголию, куда он направляется с официальным визитом.

Президент России приедет в Иркутскую область уже в третий раз за два месяца.

Паводки в Иркутской области

Летом этого года Иркутская область столкнулась с двумя волнами паводков.

Первая, оказавшаяся более разрушительной, началась в конце июня: погибли 25 человек и еще шесть с тех пор числятся пропавшими без вести. Тогда оказались подтоплены 109 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов, из которых порядка 3,5 тысячи восстановлению уже не подлежат. Больше остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Вторая волна паводков началась 27 июля и затронула 58 населенных пунктов, пострадали почти две тысячи домов, некоторые из них - повторно.

Военные завершили ликвидацию последствий паводков в Тулунском районе Иркутской области к 10 августа.

Потери иркутских аграриев от наводнения оценили в 420 млн рублей.