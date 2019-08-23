Трех сотрудников СИЗО "Кресты" уволили после проверки видео с избиением

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В петербургском следственном изоляторе "Кресты" после проверки уволили трех сотрудников и еще 20 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщило пресс-бюро ФСИН. Проверку проводили после появления в сети видеозаписи с избиением арестованного и информации о "пресс-хатах".

Среди тех, кого привлекли к дисциплинарной ответственности, были сотрудники и руководители изолятора и регионального управления ФСИН, уточнили в пресс-бюро. Материалы проверки будут переданы в следственные органы.

Видео и фото с избиением арестованных в новых "Крестах" опубликовал основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин. Эти материалы он получил 6 августа и опубликовал на следующий день. По его утверждению, в изоляторе одни заключенные били и пытали других по поручению руководства СИЗО, чтобы заставить их отказываться от жалоб или давать против себя показания.

После этого в "Крестах" начались проверки ФСИН, Следственного комитета, Генпрокуратуры и правозащитных структур. Уже 8 августа во ФСИН заявили, что несколько сотрудников изолятора отстранены от работы.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что заключенного на видео били после бытового конфликта, за то, что он взял чужие сигареты без спроса. Глава Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов, посетивший "Кресты", высказал такую же версию и добавил, что никаких "пресс-хат" в СИЗО нет. Между тем избитый заключенный заявил омбудсмену Петербурга Александру Шишлову, что версия о бытовом конфликте неверна, и попросил о помощи.