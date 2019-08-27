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Против сотрудников петербургских "Крестов" собрались возбудить уголовное дело

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО-1 Петербурга, известного как "Кресты", в связи с избиением заключенными сокамерника, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В ходе проверки СИЗО были обнаружены нарушения. В Генпрокуратуре усмотрели в действиях сотрудников "Крестов" признаки халатности и направили петербургский главк СКР материалы для решения вопроса о возможном уголовном преследовании по ч. 1 ст. 293 УК РФ, сказал Куренной в видеоканале "Эфир" во вторник.

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Нарушения были выявлены после сообщений СМИ о пытках в "Крестах". Так, одним из самых серьезных нарушений, по словам Куренного, был перевод арестованного, который впервые оказался в СИЗО, в камеру, где содержатся люди, уже имевшие ранее судимости.

"Речь как раз о том самом заключенном под стражу, которого можно было видеть на съемке, которого били сокамерники. Так вот, этот перевод, противоречащий закону, был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях", - подчеркнул он. По его словам, "в истинных причинах такого перевода предстоит разобраться следователям, а тот самый заключенный уже переведен в свою камеру".

Куренной добавил, что местному органу ФСИН внесено прокурорское представление об устранении нарушений.

Как сообщалось, 7 августа после публикации в интернете видеозаписи, на которой подследственные избивают сокамерника в новых "Крестах", в Петербург для проверки приехали представители ФСИН.

Были выявлены многочисленные нарушения. Трех сотрудников СИЗО уволили, еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки ФСИН были направлены в следственные органы. Кроме того, доследственную проверку начали СКР и Генпрокуратура.

Генпрокуратура РФ Кресты ФСИН

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