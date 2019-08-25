Музейщики удивились планам РПЦ поменять график служб в Исаакиевском соборе

Вид на Исаакиевский собор Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Руководство государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" не согласовывало изменение графика богослужений, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе.

"На прошлой неделе директором музея было подписано согласованное с приходом расписание на сентябрь: с 10:00 и с 17:00 ни одного богослужения там нет. Мы согласовываем все службы, которые проходят в соборе, чтобы не было накладок ни на какие работы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что утренние богослужения в сентябре будут начинаться в зависимости от дня в 8:00 или в 9:00, как и в прежние месяцы, вечерние - в 16:00. Для туристов музей будет открываться с 10:30.

Ранее приход Исаакиевского собора сообщил об изменении расписания богослужений с 1 сентября.

"По благословению святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 1 сентября 2019 года в Исаакиевском соборе изменяется время начала богослужений: 10:00 - литургия, 17:00 - вечернее богослужение", - сообщается на странице прихода в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года стало известно, что ГМП "Исаакиевский собор" намерен предоставить РПЦ придел святой Екатерины для проведения церковных служб. Службы в приделе начались в середине января 2019 года. До этого литургии в Исаакиевском соборе проходили в приделе святого Александра Невского, по праздникам - в центральном приделе. Ежегодно в соборе проходит порядка 600 богослужений.