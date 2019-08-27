Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ

Он перешел на работу в крупную энергетическую компанию, при этом оставаясь сотрудником спецслужбы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".

При этом Медоев остается сотрудником ФСБ, добавил собеседник агентства. Он не знает, связана ли смена работы Медоева с расследованием.

Официального подтверждения этой информации у "Интерфакса" нет.

Расследование, которое начал делать Голунов и к которому подключились сотрудники Forbes, The Bell, "Ведомостей", "Новой газеты", РБК, русской службы "Би-би-си" и "Фонтанки", вышло 1 июля 2019 года после истории с задержанием журналиста по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков. В расследовани говорится о о переделе столичного рынка ритуальных услуг, в результате которого во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные с сотрудниками спецслужб. Текст одновременно опубликовали более десятка изданий.

6 июня Голунова в центре Москвы задержали сотрудники полиции. СМИ узнали об этом только на следующий день. В пресс-службе городского управления МВД заявили, что у журналиста при себе и в квартире нашли наркотики. 8 июня ему предъявили обвинение в покушение на сбыт наркотиков, и Никулинский суд поместил его под домашний арест. Голунов вину не признал и предположил, что наркотики ему могли подбросить в связи с его расследованием о похоронном бизнесе Москвы.

После задержания и ареста журналиста "Медуза" решила продолжить его работу над расследованием, и ей решили помочь сотрудники других СМИ. В городе проходили акции в поддержку Голунова.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде. 11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.По ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева президент Владимир Путин снял с должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина. Задержавшие Голунова полицейские сначала были отстранены от работы, а затем уволеняы.