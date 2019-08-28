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Напавшего на полицейских на акции 9 сентября москвича отправили на принудительное лечение

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд направил на принудительное лечение Василия Костылева, который участвовал в акции штаба Алексея Навального против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года и напал на сотрудников полиции. Он освобожден от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, на несогласованной акции 36-летний Костылев ударил одного полицейского в лицо, а второго ударил и схватил за шею. Обвиняемый говорил, что пытался защититься при задержании и не хотел никому причинить вред. Ему вменили статью 318 Уголовного кодекса - применение насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Костылева шизотипическое расстройство. Его адвокаты Сергей Бадамшин и Олег Елисеев, представляющие "Правозащиту Открытки", попросили суд назначить ему амбулаторное лечение.

В апреле Тверской суд отправил на принудительного лечение другого участника акции 9 сентября прошлого года - Виктора Федосеева, которому было предъявлено такое же, как и Костылеву, обвинение. У него эксперты нашли недифференцированную шизофрению. Обоих арестовали в сентябре 2018 года.

Штабы Навального провели 9 сентября акцию против повышения пенсионного возраста в ряде городов России. В Москве она не была санкционирована. По данным полиции, в ней участвовало около двух тысяч человек, задержали несколько десятков митингующих.

Василий Костылев МВД Москва Сергей Бадамшин Виктор Федосеев Алексей Навальный

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