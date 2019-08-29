Скворцова сообщила о состоянии здоровья врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - У нескольких врачей, занимавшихся лечением пострадавших в результате аварии в Северодвинске, были обнаружены изменения в организмах, но они не были связаны с воздействием радиации. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, эти изменения были обнаружены у врачей, которых отправили в Федеральное медико-биологическое агентство в столице для углубленных исследований. Она добавила, что "все врачи обследованы, проведены и обследования щитовидной железы на предмет накопления (радиоактивных веществ - ИФ), ни у кого превышения нет, все здоровы".

"Официальное заключение дано, никаких волнений не должно быть", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос "Интерфакса" о своем отношении к тому, что врачей не предупредили о лечении людей, получивших дозу радиации.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие "Росатома"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области до 1,78 мкЗв/ч был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск, к 14:30 радиационный фон нормализовался, сообщал Росгидромет.