Китайский производитель отозвал пельмени, куда могло попасть мясо свиней с АЧС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в Китае производителей полуфабрикатов - компания "Саньцюань" - сообщил, что отзывает содержащую свинину продукцию из-за возможного попадания в них мяса свиней, зараженных африканской чумой.

Об отзыве продуктов "Саньцюань" официально объявила в заявлении, распространенном на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Речь преимущественно идет о пельменях, которые широко распространены в стране и являются традиционным блюдом на столах во время Праздника весны - Нового года по лунному календарю.

Минсельхоз КНР сообщил о создании специальной группы для расследования инцидента.

Африканская чума свиней распространяется в 25 провинциях Китая с августа 2018 года. Вирус заболевания не опасен для человека.