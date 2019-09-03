Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью. Бунимович сказал об этом "Интерфаксу".

Он отметил, что у полиции есть четкие инструкции, как действовать в подобных случаев, и они могли бы подождать мать ребенка или связаться с соцзащитой.

"Есть достаточно внятная процедура, как действовать в таких случаях, они могли подождать маму, либо связаться с соцзащитой.

"Они не связывались. Я звонил - ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали", - подчеркнул омбудсмен.

По его сданным, это не первый случай, когда ребенок после задержания родителей остается один. Он считает, что пора в связи с этим принять меры, и пообещал отслеживать ситуацию.

Ранее в прокуратуру Москвы такую же жалобу направила адвокат Азара Татьяна Молоканова, сообщил правозащитный проект "Апология протеста". Азара задержали около 21:00 2 сентября, когда он был дома вдвоем с ребенком 2017 года рождения. Как утверждает адвокат, журналист несколько раз говорил, что дома спит малолетний ребенок и нужно дождаться кого-то, кому было бы можно его перепоручить, но полицейские это проигнорировали и увезли его в ОВД "Красносельский". Когда жена Азара вернулась домой, ребенок спал в открытой квартире один.

По мнению Молокановой, полицейские оставили ребенка в опасности.

На Азара составили административный протокол о повторном нарушении правил организации митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП). Журналист участвовал в организации акций в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных.

В тот же вечер в Москве были задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин. Всех троих ночью отпустили из полиции.