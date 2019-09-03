Азара и Соболь отпустили из полиции после составления протоколов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Журналиста Илью Азара, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгорсудумы Любовь Соболь, а также сотрудника ФБК Николая Ляскина отпустили из отделений полиции, сообщил правозащитный проект "Апология протеста" в ночь на вторник.

"Азара выпускают! Любовь Соболь также выпускают!" - говорится в Telegram-канале проекта.

Ранее Ляскин сам сообщил в твиттере о том, что его отпускают из ОВД. По словам сотрудника ФБК, в его отношении был составлен административный протокол о нарушении правил проведения митингов и демонстраций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

По информации "Апологии протеста", Азару и Соболь вменяется повторное нарушение правил организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по ситуации.

В Москве вечером 2 сентября прошли задержания оппозиционеров. Ляскина, по его словам, полиция остановила под предлогом проверки штрафов, после чего его задержали. После о своем задержании сообщил Азар. По словам журналиста, его забрали с лестничной площадки собственного дома, несмотря на то, что в квартире остался один двухлетний ребенок. Затем появились данные о задержании Соболь.

Поддержать Азара в ОВД приезжали несколько человек. Среди них председатель редакционного совета "Новой газеты" и член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов, кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара и незарегистрированный кандидат от "Яблока" Кирилл Гончаров.

Административные дела всех троих связаны с не согласованной городскими властями акцией оппозиции, которая прошла в Москве 31 августа.