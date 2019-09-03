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Оппозиционного активиста Соловьева задержали в Москве

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала на выходе из собственного дома главу московского отделения Партии перемен и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Протесты в Москве

Сейчас Соловьев доставлен в ОВД "Тверской", адвокат Евсеев находится там же.

Ранее сообщалось о возбуждении из-за прошедшей 31 августа в центре Москвы несанкционированной акции административного дела о нарушении правил организации шествия.

По нему накануне ночью в ОВД были доставлены журналист Илья Азар и члены ФБК Любовь Соболь и Николай Ляскин. Всех их вечером отпустили. Дело Азара вернули в полицию для устранения ошибок, Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Во вторник в рамках этого дела задержаны были лидер Либертаринской партии России Сергей Бойко и активист Марк Гальперин.

Александр Соловьев

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