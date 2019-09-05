Дипломаты назвали ложью заявления о нежелании РФ выдавать визы дипмиссии США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне назвало ложью заявление американского посольства в Москве о якобы "нежелании" России выдавать визы вновь назначенным консульским сотрудникам дипмиссии США.

"Эта информация вызывает недоумение. Это ложь. Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел", - говорится в заявлении российской дипмиссии, размещенном в фейсбуке.

В Посольстве подчеркнули, что "российская сторона выступает за скорейшую и полную нормализацию взаимодействия на визовом направлении"

"Готовы продвигаться в этом вопросе настолько, насколько к этому готовы американцы", -отметили российские дипломаты.

Они напомнили, что "именно Вашингтоном была развязана "визовая война", серьезно осложняющая возвращение работы диппредставительств в стабильное русло".

"Госдеп США по-прежнему настаивает на практике персональных "увязок" и "разменов" в отношении всех дипломатических сотрудников, включая консульских", - заявили в Посольстве.

Там подчеркнули, что российская дипмиссия в американской столице со своей стороны "старается реализовать предлагаемые "схемы по размену" консульских работников в приоритетном порядке".

"Выражаем надежду на то, что наши предложения будут услышаны в Вашингтоне", - заключили российские дипломаты.