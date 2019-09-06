Задержанных с кокаином в Кабо-Верде российских моряков начнут судить в октябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В октябре должен начаться суд над российскими моряками с судна ESER, которых задержали на Кабо-Верде по подозрению в контрабанде десяти тонн кокаина. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-мэр Мурманска Алексей Веллер. Он сослался на прогноз защиты и российских дипломатов. Среди арестованных моряков есть жители Мурманска.

Дата начала суда еще не назначена, уточнил Веллер. Окончательные обвинения морякам были предъявлены в конце июля и начале августа, пока они изучают материалы дела. По словам депутата, им вменяют контрабанду наркотиков и участие в преступном сообществе, обвинение по статье об отмывании преступных доходов с них сняли.

"Есть осторожные прогнозы, что решение суда может быть вынесено до конца 2019 года", - Веллер.

Услуги адвоката моряков оплатили из денег, которые пожертвовали жители Мурманска и рыбопромысловые компании. Его гонорар составил 60 тысяч евро, с учетом апелляций. Из этих же средств оплачивается содержание арестованных в тюрьме.

На вопрос о возможности экстрадиции в случае вынесения обвинительного приговора, Веллер отметил, что это уже обсуждалось на высшем уровне властей России и Кабо-Верде, но "сначала нужно решение суда".

О задержании моряков и судна с кокаином стало известно 1 февраля 2091 года. Сухогруз ESER, следовавший в Марокко, 30 января вошел в порт Праи незапланированно, из-за смерти старшего помощника капитана. 6 февраля местный судмедэксперт выдал документ о том, что смерть наступила по естественным причинам. 17 февраля его тело доставили в Мурманск.

12 моряков задержали 31 января после проверки судна. Сухогруз обыскали после получения наводки о том, что на борту могут перевозиться запрещенные вещества. Как отмечал Reuters, изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.