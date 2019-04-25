Задержанные в Кабо-Верде мурманские моряки пожаловались на рис и бобы в меню

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Мурманские моряки, задержанные в феврале в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде девяти тонн кокаина на судне ESER, жалуются на проблемы с питанием в иностранной тюрьме, рассказал депутат Госдумы, бывший глава Мурманска Алексей Веллер на встрече с родственниками россиян.

"Что больше всего им досаждает - это питание. Понятно, что само питание и африканская кухня для русского человека непривычны, в основном это рис и бобы", - отметил Веллер, которому ранее разрешили трехчасовое посещение россиян во время специальной поездки в Кабо-Верде.

Депутат отметил, что в тюрьме у заключенных и задержанных есть возможность покупать в магазине на территории тюрьмы еду и лекарства, оплачивая покупки с электронного счета. "На счет каждого моряка положили по $200. Ребята обрадовались, что этого хватит на два-три месяца с учетом местных цен", - сказал Веллер.

Задержанные также пожаловались депутату на проблемы с лекарствами, низкие температуры в камерах по ночам, а также на сложности в общении с другими сокамерниками - по регламенту африканской тюрьмы, мурманчан не могут держать в одной камере.

Как сообщалось, из 12 задержанных моряков девять человек из Мурманска. Благотворительный "Фонд Мурманск" в марте объявил сбор средств для земляков. В администрации Мурманска заявляли, что интересы моряков будет представлять профессиональный адвокат, имеющий опыт ведения подобных дел.

В феврале стало известно, что в порту Прая Кабо-Верде задержано судно, на котором находились российские моряки, подозреваемые в контрабанде 9 тонн кокаина. Решением суда моряки были отправлены под стражу.

Как сообщали "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Кабо-Верде, 30 января сухогруз ESER (флаг Панамы), следовавший в Марокко, вошел в порт города Праи в связи со смертью на борту судна старшего помощника капитана, гражданина РФ Хомицкого. 6 февраля было получено заключение судмедэксперта о естественных причинах его смерти. После оформления консульским отделом посольства свидетельства о смерти тело Хомицкого 17 февраля транспортировано в Мурманск, где он проживал.

В посольстве сообщили, что следят за ситуацией вокруг задержанных российских моряков и оказывают им помощь.