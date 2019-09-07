Поисковики обнаружили корабль "Союз" с роботом FEDOR

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Поисковые команды обнаружили приземлившийся корабль "Союз МС-14" и взяли его под охрану, сообщили в "Роскосмосе".

"Спускаемый аппарат стоит вертикально. Объект взят под охрану", - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте госкорпорации.

Как ранее сообщили в Роскосмосе, корабль успешно приземлился в Казахстане на две минуты раньше запланированного, в 00:32 мск.

На его борту находится российский антропоморфный робот FEDOR.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-14" на борту стартовала с космодрома Байконур 22 августа. Это первый пуск космического корабля "Союз", осуществленный ракетой-носителем данного типа. На корабле установлена модернизированная система управления движением и навигации, испытания которой были одной из целей запуска.

Полет корабля осуществлялся без экипажа, однако на его борту находилось около 600 кг груза и российский антропоморфный робот FEDOR.

Первоначально стыковка корабля к МКС была запланирована на 24 августа, однако из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции первая попытка стыковки оказалась неудачной. В итоге корабль пристыковался к станции только 27 числа, для этого космонавтам пришлось перестыковать корабль "Союзе МС-13", освободив для стыковки шлюз модуля "Звезда", система "Курс" на котором была исправна.

В ходе пребывания робота на станции с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При работе с роботом были зафиксированы некоторые неполадки, например, Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в следующий раз в космос планируется отправить уже новое поколение робота. По его словам, оно будет существенно отличаться от нынешней версии робота. В частности - он лишится ног и в целом станет менее человечным. Кроме этого при разработке нового поколения робота будет использован "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены", отметил Рогозин.

В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.