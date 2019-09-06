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Корабль "Союз" с роботом FEDOR на борту отстыковался от МКС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту успешно отстыковался от Международной космической станции, говорится в трансляции "Росксомоса".

В ближайшее время корабль покинет район расположения МКС и отойдет на безопасное расстояние при помощи двигательной установки. Затем спускаемый аппарат начнет движение к Земле.

Планируется, что корабль приземлится в Казахстане около 00:35 по московскому времени. На его борту находится российский антропоморфный робот FEDOR.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-14" на борту стартовала с космодрома Байконур 22 августа. Это первый пуск космического корабля "Союз", осуществленный ракетой-носителем данного типа. На корабле установлена модернизированная система управления движением и навигации, испытания которой были одной из целей запуска.

Полет корабля осуществлялся без экипажа. На его борту находилось около 600 кг груза и российский антропоморфный робот FEDOR.

Что делал FEDOR

На станции с роботом провели несколько экспериментов. В основном, они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При работе с роботом были зафиксированы некоторые неполадки, например, Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в следующий раз в космос планируется отправить уже новое поколение робота. По его словам, он будет существенно отличаться от нынешней версии робота. В частности, робот лишится ног, но в целом станет "более человечным". Кроме этого при разработке нового поколения робота будет использован "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены", отметил Рогозин.

В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.

Стыковка со второй попытки

Первоначально стыковка корабля к МКС была запланирована на 24 августа, однако из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции первая попытка стыковки оказалась неудачной. В итоге корабль пристыковался к станции только 27 числа, для этого космонавтам пришлось перестыковать корабль "Союзе МС-13", освободив для стыковки шлюз модуля "Звезда", система "Курс" на котором была исправна.

Росксомос Союз МС-14 МКС

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