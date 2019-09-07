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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле "200 на 70"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября обсудит перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате "всех установленных на всех установленных", сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", - сказал собеседник агентства.

В случае, если сторонам удастся договориться и обменять лиц, местонахождение которых достоверно установлено, можно будет в короткие сроки постараться установить нахождение пропавших без вести лиц и обменять их, пояснил он.

Как отметил источник, таким образом, один из ключевых пунктов минского комплекса мер - обмен "всех на всех" - будет реализован в полном объеме.

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Кроме того, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом, добавил собеседник агентства.

Россия и Украина провели в субботу взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".

На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. В Москву, в частности, журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.

Россия Украина Донбасс Минск

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