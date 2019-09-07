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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу поздравил РФ и Украину с обменом заключенными.

"Россия и Украина только что обменялись большим числом заключенных. Очень хорошие новости; вероятно, первый гигантский шаг по направлению к миру. Поздравления обеим странам!" - написал он на своей странице в твиттере.

Россия и Украина провели в субботу взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".

На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. В Москву, в частности, журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.

Между тем, в субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября обсудит перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате "всех установленных на всех установленных", то есть 200 на 70.

США Дональд Трамп Россия Украина

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