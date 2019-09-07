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В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.

"К нам в штаб пришли сотрудники полиции и люди в маске. Мы выдавали направления на выборы", - говорится в сообщении.

В прямой трансляции, которая ведется в твиттере штаба, также рассказали, что полиция считает, что "у нас поддельные бюллетени, которые мы приготовили для вброса".

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В минувший четверг оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил об обыске в офисе ФБК в Москве. На следующий день координатор штаба Олег Степанов заявил, что при обыске изъяли около 2500 направлений наблюдателей и все документы членов избиркомов с правом совещательного голоса.

Между тем, 3 августа в отношении руководства ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей.

Петербург Алексей Навальный

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