Памфилова пригрозила "доской антипочета" лгунам о нарушениях на выборах

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России намерен опубликовать список источников, откуда поступала не соответствующая действительности информация о проблемах на выборах в Единый день голосования.

"Мы по итогам сделаем такую "доску антипочета" для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям и так далее", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии в воскресенье.

Тем не менее, если информация о нарушениях подтвердится, глава ЦИК пообещала благодарность источнику и появление уже на "доске почета".

"Поэтому, коллеги, следите внимательно, мониторьте ситуацию. Если появляется какая-то информация, которая противоречит фактам, дезинформирует граждан, моментально реагируйте, давайте знать (в ЦИК)", - сказала Памфилова.

Она отметила, что руководителей избиркомов ЦИК будет готов вывести на прямую связь с информационным центром в Москве, чтобы они смогли опровергнуть дезинформацию.

Ранее в ходе работы информационного центра Памфилова сообщила, что в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что в Волгоградской области отключена видеотрансляция с камер в участковых избирательных комиссиях (УИК). Информацию опровергал после "прямого включения" председатель областного избиркома: по его словам, трансляция не прерывалась, просто ее ведут не в интернете, а на специальном портале для наблюдателей.

В воскресенье в России проходит Единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны. В выборах примут участие около 56 млн россиян.