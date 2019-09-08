Врио губернатора Забайкалья Осипов выбился в лидеры на выборах главы региона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов лидирует на выборах губернатора региона после обработки 1,94% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Осипов набирает 84,6% голосов.

От него существенно отстают три других кандидата: Елена Краузе (Партия пенсионеров) 5,07%, Яна Шпак (Партия Роста) 3,71% и Вячеслав Ушаков (Патриоты России) 2,53%.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Прежний губернатор региона Наталья Жданова в октябре 2018 года подала в отставку по собственному желанию. Указом президента России врио губернатора Забайкальского края был назначен Александр Осипов.