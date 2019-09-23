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Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Полиция составила в отношении журналиста Ильи Азара протокол о повторном нарушении правил проведения и организации публичного мероприятия в связи с несанкционированной акцией 31 августа в Москве, сообщает правозащитный проект "Апология протеста".

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Пока неизвестно, когда суд будет рассматривать дело журналиста. Ему грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.

Азара задержали в связи акцией 31 августа вечером 2 сентября, однако позже отпустили из полиции без составления протокола. Это задержание вызвало общественный резонанс, так как из-за него в квартире с незапертой дверью без присмотра остался маленький ребенок.

Акция протеста, не согласованная с мэрией, прошла в центре Москвы 31 августа. По официальным данным столичной полиции, в ней принимали участие около 750 человек.

Илья Азар

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