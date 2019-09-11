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Уголовное дело возбуждено после суицида ученого у Госсовета Удмуртии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с суицидом пенсионера у здания Госсовета Удмуртии, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре республики в среду.

"В рамках дела будут проверять версии, в том числе и доведение до самоубийства" - сказал собеседник агентства, не уточнив, о какой статье УК РФ идет речь.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Удмуртии сообщает, что по факту инцидента утром во вторник, 10 сентября, на площади имени 50-летия Октября в Ижевске возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

10 сентября около здания Госсовета Удмуртии перед очередной сессией совершил попытку суицида 79-летний бывший директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин. Он был госпитализирован и умер в больнице.

Ученый требовал от властей уделять больше внимания защите удмуртского этноса и языка. Как сообщают журналисты, на одном из его плакатов были написаны строки Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Следственное управление СКР по республике начало проверку по факту суицида Разина. О начале проверки сообщила и прокуратура Удмуртии, которая также намерена дать оценку доводам, содержавшимся в обращении погибшего.

Удмуртия СКР Ижевск

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