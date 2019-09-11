МВД РФ предложило упростить получение гражданства для ряда иностранных студентов

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В МВД РФ разработан проект закона, который должен упростить процедуру получения российского гражданства для иностранных выпускников-отличников российских вузов, сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она пояснила, что действия законопроекта распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые с отличием окончили обучение по очной форме в государственных вузах РФ.

По словам Волк, законопроектом предлагается предоставить право данной категории лиц оформить российское гражданство в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства либо нахождении на учете по месту пребывания на территории РФ, то есть как в случае получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, так и в отсутствие таких документов.

Представитель МВД напомнила, что в настоящее время выпускники российских вузов вправе приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии вида на жительство и опыта работы в течение не менее трех лет до подачи заявления о приеме в гражданство РФ.

"При этом после окончания обучения в образовательной организации они находятся на территории Российской Федерации в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо получить разрешение на временное проживание", - уточнила представитель министерства.

Благодаря нововведению срок приобретения российского гражданства указанной категорией лиц сократится до года, отметила Волк.