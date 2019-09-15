После взрыва газа в Ангарске госпитализированы восемь человек

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В городе Ангарск Иркутской области медицинская помощь потребовалась 12 жителям пятиэтажного дома, восемь из них остаются в больнице, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По уточненным данным, в доме взорвался не самогонный аппарат, как сообщалось ранее, а бытовой газ при попытке самовольного подключения.

"По данным на утро за медпомощью обратились 12 человек, из которых восемь, в том числе шесть детей, были госпитализированы. Мужчина 48 лет находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщили областном минздраве, отметив, что четверо пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что состояние всех шести детей средней степени тяжести - у двух ожоги, у двух отравление угарным газом, еще у двух - сотрясения головного мозга.

Как ранее сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области, в субботу вечером в пятиэтажном доме в Ангарске произошел пожар. В качестве возможной причины назывался взрыв самогонного аппарата, но она не подтвердилась. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что техники накануне перекрыли хозяину квартиры подачу бытового газа. Поэтому основная версия сейчас - самовольное подключение бытового газа.

После полуночи по местному времени пожар ликвидировали на площади 90 кв. метров. Всего оказались повреждены две квартиры на втором этаже дома. Повреждения строительных конструкций в жилом доме нет.