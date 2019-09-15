Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Как сообщил "Интерфаксу" помощник депутата парламента Бурятии Баира Цыренова Тимур Нимаев, Цыденов выступил на митинге в воскресенье, 15 сентября, в столице республики.

По словам Нимаева, главе Бурятии показали видеозапись задержания депутата Цыренова неизвестными в масках и гражданской одежде без знаков отличий. Кроме того, Цыденову показали записи с избирательных участков, на которых, по мнению участников акции, зафиксированы вбросы бюллетеней.

В ответ на это Цыденов посоветовал обратиться с записями в правоохранительные органы.

Нимаев сообщил, что воскресный митинг, на который собрались несколько тысяч человек, прошел спокойно, никого не задерживали.

Выборы мэра Улан-Удэ прошли 8 сентября. Победителем был объявлен врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков, набравший с 52,52% голосов. Кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев получил 36,58%.

В ночь на 10 сентября местные жители, недовольные результатами выборов, собрались на площади Советов в Улан-Удэ. Собравшиеся требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.