Поиск

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Как сообщил "Интерфаксу" помощник депутата парламента Бурятии Баира Цыренова Тимур Нимаев, Цыденов выступил на митинге в воскресенье, 15 сентября, в столице республики.

В РоссииСуд оштрафовал депутата Народного хурала Бурятии за акцию в Улан-УдэЧитать подробнее

По словам Нимаева, главе Бурятии показали видеозапись задержания депутата Цыренова неизвестными в масках и гражданской одежде без знаков отличий. Кроме того, Цыденову показали записи с избирательных участков, на которых, по мнению участников акции, зафиксированы вбросы бюллетеней.

В ответ на это Цыденов посоветовал обратиться с записями в правоохранительные органы.

Нимаев сообщил, что воскресный митинг, на который собрались несколько тысяч человек, прошел спокойно, никого не задерживали.

Выборы мэра Улан-Удэ прошли 8 сентября. Победителем был объявлен врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков, набравший с 52,52% голосов. Кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев получил 36,58%.

В ночь на 10 сентября местные жители, недовольные результатами выборов, собрались на площади Советов в Улан-Удэ. Собравшиеся требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.

Бурятия Улан-Удэ

Новости по теме

Новости

Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

МЧС предупредило о возможном подъеме воды в Неве до опасных значений

Дело Сноудена

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море

Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

В Якутии экипаж вертолета перестал выходить на связь

Пожар в торговом центре в Кемерове

Парк в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" открылся в Кемерове

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Смольного

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Смольного

Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');