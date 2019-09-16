Соратники Навального подали три десятка жалоб на недавние обыски

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального подали 30 жалоб на постановление Басманного суда об обысках у них дома по делу об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией. Об этом сообщил в Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Всего подать такие жалобы хотят больше 120 человек.

Адвокаты активистов считают, что суд не обосновал, почему он разрешил провести у них обыски.

"Кроме того, суд разрешил проведение обыска в отсутствие указания в ходатайстве следователя на то, какие именно предметы и доказательства подлежат отысканию и могут быть изъяты, как имеющие значение для уголовного дела, т.е. в постановлении предмет обыска сформулирован слишком широко. Также суд допустил ограничение, связанное с владением, пользованием и распоряжением изъятым имуществом, денежными средствами", - уточнил Чиков.

12 сентября одновременно начались обыски в штабах Навального более чем в сорока городах. Также следственные действия проводились дома у активистов и их родственников. Несколько человек в тот же день доставили в Следственный комитет для допросов. Глава сети штабов Навального Леонид Волков отмечал, что штабы не связаны с ФБК и что у фонда нет региональных представительств.

По данным Волкова, 4 сентября Басманный суд 4 вынес по ходатайству следователя 94 постановления об обысках, а еще в некоторых случаях дома активистов обыскивали по постановлениям местных следователей о производстве обысков в связи с безотлагательными обстоятельствами.

СКР с начала августа расследует дело об отмывании через ФБК 1 млрд рублей, которые на счета фонда поступили в виде пожертвований. В материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", в настоящее время речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.