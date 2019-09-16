Поиск

Соратники Навального подали три десятка жалоб на недавние обыски

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального подали 30 жалоб на постановление Басманного суда об обысках у них дома по делу об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией. Об этом сообщил в Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Всего подать такие жалобы хотят больше 120 человек.

Адвокаты активистов считают, что суд не обосновал, почему он разрешил провести у них обыски.

"Кроме того, суд разрешил проведение обыска в отсутствие указания в ходатайстве следователя на то, какие именно предметы и доказательства подлежат отысканию и могут быть изъяты, как имеющие значение для уголовного дела, т.е. в постановлении предмет обыска сформулирован слишком широко. Также суд допустил ограничение, связанное с владением, пользованием и распоряжением изъятым имуществом, денежными средствами", - уточнил Чиков.

12 сентября одновременно начались обыски в штабах Навального более чем в сорока городах. Также следственные действия проводились дома у активистов и их родственников. Несколько человек в тот же день доставили в Следственный комитет для допросов. Глава сети штабов Навального Леонид Волков отмечал, что штабы не связаны с ФБК и что у фонда нет региональных представительств.

По данным Волкова, 4 сентября Басманный суд 4 вынес по ходатайству следователя 94 постановления об обысках, а еще в некоторых случаях дома активистов обыскивали по постановлениям местных следователей о производстве обысков в связи с безотлагательными обстоятельствами.

СКР с начала августа расследует дело об отмывании через ФБК 1 млрд рублей, которые на счета фонда поступили в виде пожертвований. В материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", в настоящее время речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.

ФБК Алексей Навальный Павел Чиков Агора СКР Басманный суд

Новости по теме

Новости

Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Протесты в Москве

Участник акции 3 августа Устинов получил 3,5 года колонии за травму сотрудника ОМОН

Участник акции 3 августа Устинов получил 3,5 года колонии за травму сотрудника ОМОН

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Верховный суд РФ подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

Верховный суд РФ подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

Выборы в Мосгордуму - 2019

Прошедшие в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в девять раз меньше соперников

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');