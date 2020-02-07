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Эдвард Сноуден решил продлить вид на жительство в России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Бывший контрактник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден решил продлить вид на жительство в России, срок которого истекает в апреле, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

"По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД РФ для продления вида на жительство", - уточнил он.

По словам Кучерены, они обсудили это 6 февраля. У Сноудена "все в порядке", он "работает", с ним его жена. Собирается ли Сноуден просить предоставить ему российское гражданство, Кучерена не знает, они пока это не обсуждали.

О том, что Сноуден тайно женился, пока живет в России, стало известно в сентябре 2019 года, накануне выхода в свет его мемуаров.

Также перед публикацией мемуаров американец сказал в одном из интервью, что просил убежища во Франции. В МИД Франции подтвердили, что получали его просьбу в 2013 году.

Сноуден покинул США в 2013 году, скачав документы спецслужб об электронной слежке за иностранными главами государств, иностранцами и гражданами США. Эти документы он передал журналистам для публикации.

Сначала он скрывался в Гонконге, затем прилетел в Москву, откуда собрался вылететь в третью страну, но застрял в транзитной зоне "Шереметьево", так как Вашингтон аннулировал его паспорт. Он получил временное убежище в России, в августе 2014 года - вид на жительства на три года и продлил его на два года в январе 2017 года.

В США Сноудена обвиняют в шпионаже и похищении госсобственности.

Эдвард Сноуден США ЦРУ АНБ Анатолий Кучерена

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