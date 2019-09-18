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Прокуратура попросила суд вернуть ей дело участника акции 27 июля Губайдулина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, обвиняемого в броске бутылки в сторону росгвардейца на несанкционированной акции 27 июля, для уточнения обвинения, сообщили в среду в суде.

Губайдулина задержали после обысков у него дома. В суде обвинение представило кадр, на котором видно, что мужчина замахивается предметом, похожим на пластиковую бутылку, над головой бойца Росгвардии. Он стал десятым арестованным по "делу 27 июля" о беспорядках в центре столицы.

По словам адвоката, Губайдулин живет в Москве и работает инженером.

Айдар Губайдулин Москва

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