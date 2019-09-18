Детский омбудсмен устроила встречу искалеченной ингушской девочки с матерью

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Девочка из Ингушетии, которой после пыток в приемной семье пришлось ампутировать руку, в больнице встретилась с матерью, Лидией Ажиговой, сообщила через пресс-службу уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Айша мать узнала, очень ей обрадовалась и сказала всем, что мама ее "очень сильно любит". Она также просила, чтобы мама больше никуда не уходила.

По словам Кузнецовой, Лидия Ажигова, обратилась к ней с просьбой помочь ей вернуть дочь. Она не видела Айшу больше года, с тех пор как при разводе ее троих детей забрала семья бывшего мужа. Через некоторое время двоих сыновей Ажиговой отдали, а вернуть дочь ей не удалось. Она не знала, что происходит с девочкой, им не разрешали видеться.

Ажигова рассказала, что пыталась попасть к Айше в больницу, как только узнала о госпитализации, но ее ни разу не пустили к дочери.

Кузнецова отметила, что с юридической точки зрения Ажигова не ограничена в родительских правах, не находится под уголовным делом и ничто не препятствует ее встречам с ребенком.

Семилетнюю девочку 4 июля доставили в детскую клиническую больницу в Магасе с переломами, ожогами, следами укусов и другими травмами и с начавшимся некрозом тканей рук. Ее перевели на лечение в клинику Леонида Рошаля в Москве. 7 августа врачи ампутировали ей правую руку пониже локтя.

Сестра отца Айши Макка Ганиева, на попечении которой была девочка, арестована.

В середине августа уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что к ней впервые обратилась Лидия Ажигова и потребовала вернуть ей ребенка. По словам омбудсмена, женщина и ее адвокат угрожали пожаловаться на Чахкиеву в прокуратуру.