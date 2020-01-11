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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Избитая тетей ингушская девочка продолжит реабилитацию в Москве

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжат реабилитацию семилетней Аиши из Ингушетии, которой после избиения тетей пришлось ампутировать руку, сообщил в субботу журналистам в Уфе президент медицинского учреждения Леонид Рошаль.

Он сказал, что ребенка выписали из больницы на время новогодних праздников.

"Мы ее не бросили, мы выписали ее, чтобы она новый год встретила дома. У нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней родная мама и братья. Я думаю, что это правильно. Но реабилитация еще будет продолжаться", - отметил Рошаль.

Девочку 4 июля прошлого года доставили в детскую клиническую больницу Ингушетии с переломами, ожогами, синяками и гангреной рук. Затем ее перевели на лечение в Москву. 7 августа из-за некроза тканей ей ампутировали предплечье правой руки. Власти Ингушетии заявляли, что помогут организовать биопротезирование для ребенка и замену протезов, которая потребуется с возрастом.

По подозрению в причинении вреда здоровью девочки была арестована сестра ее отца Макка Ганиева. Ребенка передали в эту семью после развода родителей без оформления документов об опеке.

Ингушетия Аиша Леонид Рошаль

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