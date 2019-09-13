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Производитель "Фризиума" в течение месяца подаст документы на регистрацию в РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что компания Sanofi подаст документы для ускоренной регистрации препарата "Фризиум", в котором нуждаются дети с эпилепсией.

"Sanofi готова в течение месяца подать досье на регистрацию. С учетом того, что препарат более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная, очень быстрая регистрация без повторения клинических исследований с использованием документов, которые есть", - сказала Скворцова в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что Московский эндокринный завод приступил к окончательной отработке запуска отечественных форм препаратов для детей, "что-то будет к 2021, что-то к 2022-2023 году - постараемся обеспечить выпуск препаратов у нас".

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21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщили, что правительство закупит 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей, препараты планируется ввезти в конце октября. "Московский эндокринный завод" направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки диазепама, фенобарбитала, медозалама (в формах, которые не производятся в России) и клобазама (известен под торговым названием "Фризиум").

Вместе с тем директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что запасы препарата в России кончаются, а прекращать прием препарата пациентам нельзя - это может повлечь гибель или значительное ухудшение состояния 2000 детей с эпилепсией в России.

Летом при попытке забрать на почте купленный за рубежом препарат "Фризиум" были задержаны несколько матерей детей-инвалидов, что каждый раз вызывало широкий общественный резонанс. Последний случай произошел 15 августа: женщину задержали на почте при получении препарата для сына, возбудили уголовное дело, дом обыскали, изъяли компьютер. 19 августа транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение этого уголовного дела.

Фризиум Россия Минздрав РФ Вероника Скворцова

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