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КПРФ обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за событий в Бурятии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Руководство КПРФ в четверг обсудило с секретарем бурятского республиканского комитета партии Баиром Цыреновым ситуацию в Бурятии, после которой зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил журналистам о планах обращения коммунистов в правоохранительные органы.

По словам Новикова, официальные запросы будут направлены руководителям силовых ведомств: в Генпрокуратуру Юрию Чайке, в Следственный комитет РФ (СКР) Александру Бастрыкину и в Росгвардию Виктору Золотову. По мнению руководства КПРФ, руководители этих ведомств должны принять меры, чтобы не допустить перекладывания ответственности за ситуацию в Бурятии на местных жителей, "которые вполне законными способами стремятся отстоять свое право, в том числе, на свободные демократичные выборы".

Запросы будут подписаны лидером компартии Геннадием Зюгановым, сообщил Новиков, добавив, что президиум ЦК КПРФ изложит свое видение событий в Бурятии и Улан-Удэ в официальном заявлении.

Шаман, идущий в Москву

"В данный момент ситуация в Бурятии остается напряженной", - заявил, в свою очередь, прессе Цыренов. Он отметил, что в настоящее время ничего неизвестно о нахождении шамана Александра Габышева. "Сегодня его палаточный городок в 20 км от границы Бурятии и Иркутской области был разгромлен неизвестными лицами в масках. Где-то в шестом часу утра напали на палаточный городок и увезли его в неизвестном направлении", - сказал Цыренов.

Ранее в четверг стало известно, что называющего себя шаманом Габышева, который в марте направился пешком из Якутии в Москву, задержали сотрудники МВД на трассе "Байкал" в Бурятии. "Он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Там не уточнили, в чем именно подозревается задержанный. Планируется, что ближайшим авиарейсом Габышева из Улан-Удэ перевезут в Якутск для следственных действий. По данным СМИ, Габышев может быть привлечен к ответственности по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Протесты в Бурятии

В ночь на 10 сентября в Улан-Удэ состоялась акция протеста местных жителей, недовольных результатами выборов мэра города. Люди собрались на площади Советов, требуя общения с властями республики, а также проведения новых выборов. После акции были задержаны два местных жителя, которые сопровождали Габышева. Законностью задержания заинтересовался омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова.

"Речь идет о задержании граждан, сопровождавших "шамана" Габышева, который следует пешком из Якутии в Москву. Мы проверим все обстоятельства, связанные с данным митингом, а также правомерность задержания граждан. Соответствующий запрос будет направлен в МВД по республике Бурятия", - сообщила пресс-служба омбудсмена.

Дмитрий Новиков КПРФ Бурятия

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