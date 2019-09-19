Что произошло за день: четверг, 19 сентября

Просьба Генпрокуратуры о смягчении наказания для Павла Устинова, арест чиновника Минкультуры и открытие третьей ВПП в "Шереметьево"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялись консультации ЕС-РФ-Украина по газу. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Украина заинтересована в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года, и Россия готова продолжить работу по старому контракту, если Украина не успеет имплементировать Третий энергопакет и запустить независимого газотранспортного оператора. Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о рекордной закачке газа в подземные хранилища на случай холодной зимы. Очередной раунд консультаций запланирован на конец октября.

- Генпрокуратура попросила смягчить приговор актеру Павлу Устинову. Официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что вина молодого человека в применении насилия к бойцу ОМОНа доказана, однако ему должно быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что для Устинова было бы достаточно года условного срока.

- Арестован замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры. Павла Мосолова обвиняют в пяти эпизодах хищения более 20 млн рублей, выделенных из бюджета на реставрацию памятников Соловецкого архипелага в период 2011-2016 годов. В числе других фигурантов дела - глава центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимир Цветнов и гендиректор "СмартФинанс" Татьяна Магдеева.

- В аэропорту "Шереметьево" открыли третью взлетно-посадочную полосу. В четверг первым на ней совершил посадку самолет "Аэрофлота", следовавший из Санкт-Петербурга. Строительство полосы длилось 10 лет, ее запуск несколько раз переносили.

- На границе Бурятии и Иркутской области задержан шаман, идущий пешком в Москву. По данным МВД, Александр Габышев находится в розыске за совершение преступлений в Якутии. В Кремле вопрос о судьбе мужчины переадресовали местным властям, а Amnesty International уже объявила Габышева "узником совести".

- Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов "московского дела" 28 сентября. Заявитель - Либертарианская партия России. Мероприятие пройдет на проспекте Сахарова.

- Суд в Токио оправдал троих экс-руководителей TEPCO по делу об аварии на АЭС "Фукусима-1". Сторона обвинения заявляла, что фигуранты дела проявили халатность, зная о надвигающейся стихии, но не предприняв мер для защиты станции. Обвиняемые же сообщали, что имевшихся у них данных было недостаточно.