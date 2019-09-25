Суд в Петербурге освободил оппозиционера, подозреваемого в осквернении могил

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в среду отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя и освободил из зала суда участника оппозиционного движения "Агит Россия" Павла Иванкина, который подозревается в осквернении могил при проведении на кладбище акции протеста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Иванкин освободили в зале суда. Судья обосновала принятое решение недостаточностью доказательств, предъявленных стороной обвинения.

Зашита Иванкина с начала заседания настаивала на необоснованности задержания Иванкина, "голословности подозрения и отсутствии реальных оснований для ареста". Также сторона защиты заявила о наличии у Иванкина алиби. "Он во время совершения преступления находился у себя дома, есть свидетель", - сказал адвокат Марк Алексеев, ходатайствуя перед судом об освобождении подзащитного.

В понедельник, 23 сентября, сообщалось, что Василеостровский суд продлил срок задержания Иванкина на 72 часа. Суд таким образом удовлетворил ходатайство прокурора и дал стороне обвинения время для предоставления доказательств обоснованности подозрения. Активиста подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "надругательство над местами захоронениям" (статья 244 УК РФ).

В минувший четверг, 19 сентября, полиция обнаружила на Смоленском лютеранском кладбище Петербурга фотографии живых российских государственных и политических деятелей, а также бизнесменов, журналистов и артистов, открыто поддерживающих власть. Их изображения в черных рамках с траурной лентой были закреплены на нескольких надгробиях.

Фотографии на надгробия поместили участники "Агит Россия", об акции представители движения сообщили в своем телеграм-канале. По данному факту полиция начала проверку.

Правоохранительные органы установили, что к совершению преступления причастны активисты "АгитРоссии" Павел Иванкин, Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев. Источник сообщил о проведении у них обысков, в результате которых изъяты предметы, доказывающие их участие в акции. Кроме того, на видеозаписях камер наружного наблюдения зафиксировано, как Иванкин закрепляет фото на могилах.

Активисты были доставлены в полицию, где Жексимбаева и Кудрявцева допросили в качестве свидетелей и отпустили, а Иванкина задержали на основании статьи 91 УПК РФ.