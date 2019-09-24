Петр Толстой предложил заменить дипломатов, виновных в невыдаче виз российским делегатам

Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, предложил перенести штаб-квартиру ООН в Швейцарию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сменить сотрудников американского посольства, которые не выдали визы десяти членам российской делегации на Генассамблею ООН.

По его словам, тем самым Вашингтон нарушил международные обязательства, который взял на себя, согласившись на размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

"Второе - ответные действия России должны быть максимально жесткими, надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной ассамблеи, это совершенно разные мероприятия", - сказал вице-спикер.

По его словам, если отказавшие в визах сотрудники дипмиссии "не разобрались в этих тонкостях", их нужно сменить на тех, "кто в этом разбирается". Толстой уточнил, что имеет в виду аккредитацию дипломатов в России.

МИД России выразил протест заместителю главы дипмиссии США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Отказ в визах он назвал "беспрецедентным" и "совершенно неприемлемым шагом", который нарушает обязательства США по соглашению об условиях пребывания штаб-квартиры ООН на территории страны.

Ранее о том, что десять членов российской делегации не получили вовремя американские визы для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил сенатор Константин Косачев. Он находится под санкциями США с апреля 2018 года. Сенатор стал одним из тех, кто не получил виз. Кроме него, в такой же ситуации отказались семь сотрудников МИД, включая главного переводчика и главу генерального секретариата ведомства Сергея Бутин, и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Представитель МИД Мария Захарова сказала, что американская сторона сослалась на технический характер проблемы, эти разъяснения на Смоленской площади считают несостоятельными.