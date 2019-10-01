Единороссы предложили разрешить ввоз психотропных лекарств по разрешению врачебной комиссии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Депутаты и сенаторы-единороссы предложили разрешить ввозить в страну наркотические и психотропные вещества для пациентов, у которых есть справка о том, что продающиеся в России лекарства им не подходят. Такую поправку они подготовили ко второму чтению законопроекта, сообщил на "Первом канале" депутат Андрей Исаев.

Предполагается, что справку будет выдавать врачебная комиссия для одного пациента или для группы. Речь идет о случаях индивидуальной непереносимости к зарегистрированным в России препаратам или к способу их введения.

Комиссия будет проходить по заявке медицинского учреждения, в котором лечится больной. После того, как комиссия подтвердит, что пациенту не подходят имеющиеся в России препараты и что ему нужно закупить незарегистрированное лекарство, дальше Минздрав и уполномоченный орган будут заниматься организацией закупки, рассказал Исаев.

В результате все нуждающиеся будут снабжаться такими лекарствами до тех пор, пока их выпуск не будет налажен в России.

Исаев уточнил, что поправка касается только наркотических и сильнодействующих психотропных препаратов, которые выписывают небольшим группам больных с "орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, они все состоят на учете, все проходят лечебные комиссии в обязательном порядке".

По его словам, депутаты также подготовили поправки в Гражданский кодекс о праве государства в случае острой необходимости закупить незарегистрированное лекарство без согласия правообладателя, которую затем будет выплачена компенсация.

Проблему легализации оборота незарегистрированных препаратов, необходимых конкретным больным, власти начали решать после нескольких задержаний в Москве матерей тяжелобольных детей. Они покупали в интернете рекомендованное детям иностранное лекарство, а на почте их задерживали по подозрению в контрабанде неразрешенных веществ.