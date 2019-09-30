Поиск

Власти запланировали потратить более 12 млрд руб. на теплые туалеты в школах РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство закладывает дополнительные 12,2 млрд рублей в проекте федерального бюджета на оборудование санузлов российских школ водоснабжением и канализацией.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете на 2020 год и 2021-2022 гг., увеличение бюджетных ассигнований на эти цели предусматривается в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования". В 2020 году на эти цели будет направлено 5,874 млрд рублей, в 2021 году - на 6,317 млрд рублей (в сумме 12,191 млрд руб.).

Согласно тексту документа, дополнительные средства выделяются на благоустройство зданий государственных и муниципальных школ, чтобы обеспечить в них "надлежащие условия для обучения и пребывания детей, прежде всего соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации во исполнение послания Президента Российской Федерации".

Проблема теплых туалетов

По данным Роспотребнадзора, на 1 января 2019 года 2,5 тыс. школ в России работали без централизованной системы канализации, что составляет 5,2% от общего числа школ в стране. Вместе с тем с 2013 года число таких общеобразовательных организаций сократилось на треть.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что почти 200 тыс. детей ходят в школы, "где нет нормального отопления, водопровода и канализации", и потребовал решить проблему за два года.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в июле 2018 года пригрозил руководителям регионов, где до конца года не будет решена проблема отсутствия теплых туалетов в школах, что им придется строить их своими руками. "Это задача регионов. Тут даже нечего обсуждать. Надо просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят там строят все", - сказал глава правительства. В августе того же года Медведев поручил разработать наказание для губернаторов, которые не решили проблему с теплыми туалетами в школах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также неоднократно затрагивала проблему отсутствия в школах теплых туалетов. "Ну что за проблема - утеплить детский туалет, чтобы девочки и мальчики потом всю жизнь не страдали соответствующими болезнями? Да и вообще, в наших суровых условиях северных как это может быть - неутепленный туалет? Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению школьного туалета разная. Но тем не менее, это не космодром построить. (...) Давайте закроем эту тему. Это - здоровье детей. Ну, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать эту проблему", - сказала Матвиенко в декабре 2018 года.

Владимир Путин Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

Пригожин отказался комментировать введенные против него санкции США

Три самолета и яхта Евгения Пригожина попали под санкции США

Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи по делу Устинова в СМИ

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него
Дело Павла Устинова

Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Путин поздравил "Интерфакс" с 30-летием

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');