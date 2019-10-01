Оппозиционеры обжалуют решение суда о выплате "Автодору" 3,4 млн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава московского муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин сообщил, что оппозиционеры обжалуют решение Коптевского суда столицы, удовлетворившего иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков.

"Коптевский суд обязал нас выплатить 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ "Автодор" за газоны, которые бойцы Росгвардии вытаптывали 27 июля во время разгона мирной демонстрации. Основным доказательством стало "экспертное" заключение, которое было составлено некими сельскими специалистами из Приморского края, которые подготовили свою бумагу, даже не выезжая в Москву. Будем обжаловать, разумеется", - написал Яшин в фейсбуке.

Ответчиком по иску помимо Яшина выступали муниципальный депутат Юлия Галямина, директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов, основатель ФБК Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, продюсер "Навальный live" Любовь Соболь, политик Владимир Милов и глава московского отделения Партии перемен Александр Соловьев.

Представитель суда отметил, что в удовлетворении исковых требований к начальнику отдела расследований ФБК Георгию Албурову отказано.

Иск был удовлетворен частично. Изначально истец оценил ущерб в 11,5 млн рублей.

Вытоптанные газоны и простой техники

По версии истца, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства.

Кроме того, по словам представителя "Автодора", агентство понесло убытки из-за того, что предоставило правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог, проводило дополнительную уборку и столкнулось с повреждением газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате.

Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении искового заявления отказать.