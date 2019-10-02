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Памфилова увязала возможность масштабной избирательной реформы со сменой политического вектора

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кардинальной реформы избирательного законодательства сейчас не может быть, поскольку она возможна только при изменении политического вектора, а власть сейчас никакие кардинальные изменения в политике не инициирует, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Так она прокомментировала сообщение РБК о том, будто бы она "предлагает какую-то невероятную реформу".

"Избирательное законодательство в стране должно проистекать из того политического вектора, который в стране существует. Оно не может само по себе. Какая реформа может быть отдельно от политических процессов? - заявила Памфилова. - Кто-нибудь слышал из вас, что сейчас предлагается серьезное кардинальное изменение политического вектора, политической стратегии? Кто-нибудь слышал, чтобы власть сейчас инициировала какие-то кардинальные изменения в политической сфере? Я не знаю об этом".

Разговоры об изменениях в законах она считает вторичными. По ее словам, эксперты ЦИК не могут поднимать такие базовые вопросы как выборность губернаторов или проведение выборов по смешанной или пропорциональной системе, а они могут предложить решения очевидных проблем, которые проявляются после "наступания на грабли" в процессе прохождения выборов.

В частности, председатель ЦИК предлагает изменить процедуру сбора и проверки подписей. По ее словам, эта система "устарела и слишком сложна". "Сегодня совершенно изменилась обстановка. Вспомните, когда все это формировалось, люди жили по-другому. Люди жили более открыто. Сейчас люди замкнулись, даже доступ в подъезды затруднен", - объяснила она и предложила разрешить сбор подписей через систему госуслуг.

Ко внедрению массового электронного голосования страна еще не готова, считает Памфилова. Обсудить эту проблему она предложил в конце 2019 года на круглом столе с экспертами.

Также Памфилова считает, что ЦИК должна получить право снимать с должностей председателей региональных комиссией и другие реальные полномочия по влиянию на комиссии более низких уровней. Нынешнюю ситуацию она охарактеризовала как "уродливое вырождение идеи самоуправления".

Об отсутствии у ЦИК прав "наводить кадровый порядок" в избиркомах на местах Памфилова говорила 25 сентября, когда критиковала работу Петербургского горизбиркома за нарушения на муниципальных выборах. Она отметила, что горизбирком мог исключить из комиссий сотрудников, которых в 2014 году заметили за нарушениями, и в результате они остались безнаказанными, и все повторилось.

27 сентября РБК сообщил, что Памфилова предложила пакет поправок в избирательное законодательство и внесет их в рабочую группу администрации президента. По данным РБК, она предлагает отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения, ввести персональную ответственность глав избиркомов и для выборов депутатов всех уровней снизить до 0,5% количество подписей избирателей, которые кандидат должен собрать в поддержку выдвижения. Для выборов глав регионов и заксобраний она предложила установить муниципальный фильтр в 5%.

Центризбирком Элла Памфилова

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