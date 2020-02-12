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ЦИК отложил работу над избирательной реформой из-за поправок в Конституцию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Из-за работы над поправками в Конституцию отложено заседание рабочей группы по поправкам в избирательное законодательство, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы обсуждали это с замглавы администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко, который руководит этой рабочей группой, в конце года мы предлагали провести рабочую группу в конце января или начале февраля, но здесь вот те события, которые сейчас грянули, немножко это отодвигают. Я думаю, что ненадолго, в любом случае мы вернемся к этой теме", - сказала она.

По ее словам, все предложения, подготовленные в ЦИК, уже были переданы в рабочую группу при администрации президента. Группа была должна их обсудить в конце ноября, однако тогда заседание так и не состоялось. .

Ранее Памфилова говорила, что ЦИК сосредоточился на четырех основных направлениях по изменению законодательства, а разработку Избирательного кодекса было решено отложить. Поправки ЦИКа связаны со смягчением муниципального фильтра на губернаторских выборах, упрощением процедуры сбора и проверки подписей, отменой обязательной предварительной регистрации наблюдателей на участках и изменением статуса избиркомов муниципальных образований (ИКМО).

ЦИК Элла Памфилова Сергей Кириенко администрация президента

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